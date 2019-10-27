إليسا تنسحب من المظاهرات اللبنانية.. تعرف على السبب (صورة)

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، أثناء حدوث مشاجرة كلامية مع عدد من الأشخاص لم تظهر الكاميرا هويتهم خلال التظاهرات اللبنانية في ساحة الشهداء ببيروت.



وأظهر الفيديو، انسحاب الفنانة اللبنانية من المظاهرات، كما ظهرت غاضبة جدًا، وجاء التعليق على الفيديو كالتالي: "مبعرف شو القصة... بس عنجد#إليسا نزلت عالشارع وقالت كلن يعني كلن.. ما استثنت حدا..ونزلت ك مواطنه لبنانية كل المحبة لهالإنسانة..بس يللي سمعتو إنو قالو المتظاهرين كلن يعني كلن وهي ردت ونصر الله واحد منن.. #لبنان_يحترق #لبنان #ثورة_لبنان #لبنان_ينتفض #بيروت #رياض_الصلح".



وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.

