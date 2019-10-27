ضبط مسجل بـ260 جرام هيروين في أوسيم

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على مسجل خطر بحوزته 260 جرامًا من مخدر الهيروين، قبل بيعه لعملائه في أوسيم.



كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم عن تورط "محمد. ع" مسجل خطرا، في الاتجار بالمواد المخدرة.



بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن المقدم مجدي موسى، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، من ضبط المتهم، وبحوزته 260 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى.



واعترف المتهم بأنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.



تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.