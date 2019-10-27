نيابة السلام ترسل عينة مخدرات للمعمل الكيماوي

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بإرسال عينة من مواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطلين في السلام للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.



وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين "فريد. م" 23 سنة، و"حسام. ع" 25 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 20 قطعة حشيش، 12 كيس أستروكس.



وكشفت تحقيقات النيابة عن اعتراف المتهمان بترويح المواد المخدرة على عملائهم من أصحاب الكيف، بدائرة قسم شرطة السلام، بقصد التربح والكسب غير المشروع.



تحرر المحضر اللازم للمتهمين، وتولت النيابة التحقيقات والتي اتخذت قراراتها سالفة الذكر.