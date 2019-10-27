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مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تناقش نموذج الرعاية الصحية المتكامل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الثامن عشر "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات"، في القاهرة، خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، إنه انطلاقا من أهمية قطاع الرعاية الصحية وما يمثله من دور هام في خطط الدول المتقدمة التي باتت تخصص له نسبة كبيرة من موازنتها، نعد القطاع الصحي استثمارًا مضمون العائد، إذ أن المواطن المعافى هو الإنسان الأوفر إنتاجًا والأقل كلفة على ميزانية الدولة.

وأضاف تسعى كافة الدول في السنوات الأخيرة إلى البحث عن أفضل النظم الإدارية والمالية والفنية لتقديم خدمة صحية متميزة لمواطنيها لتنال رضاهم وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، ولذلك برزت عدة أسئلة كانت الإجابة عليها ضرورية للوصول إلى نظام صحي يتمتع بالكفاءة والفعالية. ومن أهم تلك الأسئلة "هل الأنسب تسهيل وصول المواطن للخدمة حيث كانت أم نقل الخدمة حيث يكون المواطن، وما هي الطريقة المثلى للاستفادة من الكفاءات الطبية النادرة والأجهزة الطبية الحديثة باهظة الثمن، وما هو الدور المطلوب من وزارة الصحة: هل هو دور المنظم؟ أم دور المنظم والمراقب والمشغل".

وقد أسفرت الإجابات المتنوعة لتلك الأسئلة عن ضرورة تبني وتطبيق ما يعرف بنموذج الرعاية الصحية الشامل (model of care)، وهو نموذج يتكون من عدة أنظمة فرعية تتكامل فيما بينها لبناء نظام صحي متميز يحقق هدف الدولة والمجتمع في بناء مواطن سليم ومعافى.

وتابع: رأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن يركز مؤتمرها الثامن عشر على دراسة وتقييم الأساليب الحديثة في إدارة القطاع الصحي، ويمثل نموذج الرعاية الصحية محور ارتكاز تلك التطورات.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية الشاملة المأمول ووضع الأسس لتطبيقه في العالم العربي للوصول الى نظام صحي ذي كفاءة عالية وفعال وقادر على تقديم خدمات صحية تتوافق واحتياجات وطموحات المستفيد ورصد تحديات تطبيق هذا النظام ومتطلبات نجاحه.

يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية من الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، تونس، سلطنة عمان، فلسطين، مصر.
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