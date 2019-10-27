استئناف الدراسة في جامعة كفر الشيخ بعد تعطيلها أمس

استُأنفت الدراسة صباح اليوم الأحد في جميع كليات جامعة كفر الشيخ، بعد تعطيلها أمس السبت، لسوء الأحوال الجوية، حرصا على سلامة الطلاب.



وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرّر يوم الجمعة الماضية تعطيل الدراسة أمس السبت، في جميع كليات جامعة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف اليوم الأحد، حرصًا على سلامة الطلاب.



وناشد رئيس الجامعة، فى بيان له، طلبة وطالبات جامعة كفر الشيخ، باتباع الإرشادات التي تُصدر من الجهات الرسمية، للحفاظ على سلامتهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.



وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، خلال اليومين الماضيين، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى، وتراكم المياه في الشوارع والميادين العامة.