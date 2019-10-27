طوارئ بهيئة الشواطئ لمواجهة الطقس السيئ

رفعت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال الأيام الحالية، في كافة المحافظات المعرضة لها، من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.



وتفقد المهندس إبراهيم الدسوقي مدير عام إدارة بورسعيد، عدد من المشروعات في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمتابعة حالة الشواطئ في ظل ما تتعرض له البلاد من طقس سئ، منها مشروعات برأس البر وعزبة البرج ومتابعة المناطق الحرجة وحالة البحر، بالإضافة إلى المناطق الشاطئية لمنطقة وسط الدلتا، منها منطقة "رشيد - محطة كهرباء البرلس - ومنطقة الشمالية - ومصرف الغربية الرئيسى - وشرق رأس ١٥ منطقة مصرف المحيط وترعة ابو دخان"، لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.