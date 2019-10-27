قيادات المنوفية يتابعون محاكمة راجح قاتل "شهيد الشهامة"

اطمأن محافظ المنوفية وقيادات أمن المحافظة وعدد من قيادات الإقليم، قبل دقائق، على إجراءات التأمين في محكمة شبين الكوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" المتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل محمود البنا الشهر الماضي.



ودخل المحافظ والمرافقون له إلى محيط المحكمة وأمام القاعة التي تشهد المحاكمة وذلك بعد دقائق من وصول المتهمين الأربعة وهيئة الدفاع وعدد من أسرة المجني عليه والمحامين.



وتشهد الشوارع المحيطة بالمحكمة تشديدات أمنية غير مسبوقة على الإطلاق وسط تحذيرات متتالية من قبل لرجال الأمن بشأن عدم إثارة الشغب أو التجمع أمام باب المحكمة لعدم الإخلال بالنظام وسير المحاكمة بصورة طبيعية وهو ما امتثل له الحضور حتى الآن.