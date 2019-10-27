"قسد": قتل "البغدادي" عملية تاريخية نتيجة تعاون استخباراتي

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقًا على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا، إن العملية العسكرية تاريخية وناجحة نتيجة عمل استخباراتي مع واشنطن.



من ناحيته، قال التلفزيون العراقي، إنه سيبث لقطات لغارة أمريكية في سوريا، نتج عنها مقتل زعيم "داعش" ابو بكر البغدادي.



ونقلت الإذاعة عن خبير في الإرهاب قوله إن أجهزة المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.