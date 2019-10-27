الليلة.. بطل "الممر" الحقيقي في صالون أوبرا الإسكندرية

تنظم دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حفلًا لافتتاح "صالون أوبرا الإسكندرية" بموسمه الثقافي الثالث في إطار ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تحت عنوان "السينما.. وتاريخ مصر"، ولقاء حصري مع العميد أ.ح إسلام توفيق قائد قوات الصاعقة البحرية بالمجموعة "39 قتال" أثناء حرب الاستنزاف، وهو من تناول فيلم "الممر" قصة بطولته، وذلك بحضور الفنان محمود حافظ أحد أبطال فيلم "الممر".



ويتناول من خلال الحفل الناقد السينمائي الأمير أباظة، نقاش حول دور السينما المصرية في تجسيد ذاكرة الوطن، وما لذلك من دور هام في رفع روح الانتماء والوطنية وتحمل المسئولية، والحديث عن باكورة الإنتاج المصرى السينمائي فيلم «الممر» وتجربته المميزة، كما يتناول اللقاء الحديث عن تكوين ونشأة الفرقة «39 قتال» وأهم البطولات التي قدمتها، والتي بلغت 124 عملية ناجحة داخل العمق الإسرائيلي، إلى جانب عرض أهم الأفلام الوثائقية عن حرب الاستنزاف.



يتخلل اللقاء باقة متنوعة من أروع الأغاني الوطنية لفريق التذوق بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء الباحثة أميرة مجاهد بإشراف الفنان أمين الصيرفي.