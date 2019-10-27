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سياسي

طلب إحاطة لتحديد الجهة المسئولة عن فواتير كهرباء الكنائس بالمدن الجديدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد
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تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد بوجه قاطع من المسئول عن سداد فواتير الكهرباء للكنائس بالمدن العمرانية الجديدة حيث تتنصل محافظة القاهرة فى الوقت الحالى ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق – الكنيسة الوحيدة بالمدينة.

وأشار حجازى فى بيان صحفى له إلى أنه لديه من المستندات التي تشير إلى أن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة تفيد تحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة انارة دور العبادة الاهلية على بند الانارة العامة، وقد ناشد القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء طبقا لمنشور وزير المالية رقم 8 لسنة 2004 وكذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2010 لكن للاسف دون رد سواء بالقبول او الرفض.

وتابع: من بين هذه المستندات الكتاب الدورى المؤرخ 2432019 للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والذى ينص على ان يتم شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للمساجد والكنائس بمعرفة شركات الكهرباء بناء على خطاب من مجلس المدينة بما يضمن عدم قطع الكهرباء عنها ويتم سداد قيمة استهلاك الكهرباء بناء على مصادقة من مجلس المدينة أو الحى التابعة له.

كما أكد أن المدن العمرانية الجديدة كمدينة الشروق لا تتبع المحليات ووزارة التنمية المحلية ولكنها تتبع وزارة الإسكان والمرافق العامة والمدن العمرانية الجديدة، وبالتالى فإن من يديرها فعليا ليس نظام المحليات التابع للمحافظة ولكن جهاز تنمية المدينة الجديدة ومعه صندوق خاص تحت مسمى مجلس أمناء المدينة وله ميزانيته الخاصة خارج موازنة الدولة من المفترض أن أمواله مخصصة لتنمية المدينة ويعمل كبديل للمحليات بالمدن الجديدة.

واستطرد: للأسف بدلا من ان يقوم جهاز المدينة ومجلس أمناء المدينة بسداد تكلفة الكهرباء لكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق (الكنيسة الوحيدة التى تخدم كافة الاخوة الاقباط قاطني المدينة) يتم ابلاغ المفوض عن الكنيسة ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترفض السداد من منطلق أن أجهزة المدن الجديدة ومجالس امنائها لا تختص بسداد قيمة شحن كروت عدادات الكهرباء لدور العبادة بتلك المدن الجديدة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى بتحديد الجهة المسؤولة عن سداد فواتير الكهرباء لكنائس المدن الجديدة ككنيسة مدينة الشروق أسوة بدور العبادة التابع للمحليات والتى تقوم المحافظة والمحليات والأحياء التابعة لها بسداد تلك الفواتير طبقا لمنشور اللواء وزير التنمية المحلية.

وخاطب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا:" لقد تلقت كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس اكثر من أخطار بقطع التيار الكهربائى عن الكنيسة وملاحقاتها التى نص عليها واجازها قانون 80 لسنة 2016 إذا لم يتم سداد فواتير الكهرباء المستحقة على الكنيسة، مما دفعنى إلى لقاء المهندس عادل عبد العزيز نائب رئيس شركة كهرباء القناة لتوزيع الكهرباء لإعطاء مهلة لبيان من المسئول عن سداد فواتير كهرباء الكنائس بالمدن العمرانية الجديدة أسوة بما يتم بالكنائس التابعة للمحليات.

وطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى التأكيد كتابة على التزام الحكومة بتطبيق مواد القانون رقم 80 لسنة 2016 (المادة 8) وعدم قطع الكهرباء عن الكنائس وكذلك تحديد الجهة المسؤولة عن سداد فواتير الكهرباء لدور العبادة بالمدن العمرانية الجديدة اسوة بما يتبع للكنائس داخل المحليات وكذلك تنفيذا للقرارات الوزارية السابقة والتى تنص صراحة على تحمل المحافظات والهيئات التابعة لها سداد تكلفة كهرباء دور العبادة من مساجد أو كنائس.
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