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حوادث

اعترافات عاطلين اغتصبا فتاة وحاولا قتلها: كنا شاربين مخدرات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة متهمين باغتصاب فتاة والشروع في قتلها بمنطقة النهضة، إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2831 لسنة 2019، أن المتهمين "علاء. ح" 22 سنة، "وخالد. ز" 23 سنة، عاطلين، اغتصبا المجني عليها "مروة. م" 20 سنة، بإحدى المناطق النائية في النهضة.

وأقر المتهم الأول بأنه كان على علاقة حب بالمجني عليها ووعدها بالزواج، وكانا دائمين الخروج والسهر ليلًا في تلك المنطقة التي شهدت الواقعة، ويوم الواقعة اتصل بها هاتفيًا وأقنعها بالخروج ليلًا للسهر معه بعد التأكد من نوم كل أسرتها.

وأضاف المتهم أنه في منتصف الليل توجه لمقابلتها قرب محل سكنها، وتوجها إلى محل الواقعة وبرفقتهما المتهم الثاني، وتعاطيا المتهمان كمية كبيرة من المواد المخدرة ففقدا السيطرة على أنفسهما واغتصباها وعندما حاولت الاستغاثة تعديا عليها بقطعة كبيرة من الحجارة وتركاها وفرا هاربين ظنًا منهما أنها توفيت.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان من مستشفى السلام التخصصي، يفيد بوصول "مروة. م" مصابة بشرخ في الجمجمة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المجني عليها تعرضت للاغتصاب من قبل عاطلين وشروعهما في قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من ضبط المتهمين.

وبسؤال المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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