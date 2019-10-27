استعجال التحريات حول عصابة سرقة رواد البنوك بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية باستعجال التحريات الأمنية حول تشكيل عصابي يقوده مسجل خطر، ينتحل صفة رجال شرطة لسرقة رواد البنوك بالأميرية.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط كل من "خالد. ص" 41 سنة، سائق، مطلوب التنفيذ عليه في 16 حكم حبس جزئي "سرقة"، بإجمالي حبس 21 سنة و6 أشهر (قائد السيارة رقم 1832 رحلات الغربية حمراء اللون ماركة كينج لونج)، و"رؤوف. م" 35 سنة، عاطل، و"طارق. م" 53 سنة، بالمعاش، و"أحمد. م"، 40 سنة، عاطل، وبحوزتهم طبنجة صوت تركية الصنع، 13 طلقة خرطوش، عيار 12 مم، جهاز لاسلكي ماركة (K HOPE).



وتبين أن المتهمين سرقوا 15 ألف دولار، 2000 جنيه مصري، من "مصطفى. ا"، 33 سنة، مهندس كهرباء، عقب سحبه المبلغ المالي من بنك القاهرة فرع السواح بدائرة القسم، بأسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة باستخدام السيارة قيادة الأول.



وبتطوير مناقشة المتهمين للربط بينهم والقضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة المبالغ المالية من رواد البنوك ومكاتب البريد بأسلوب "التتبع وانتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات حوادثهم على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.