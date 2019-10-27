راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

أحاط عدد كبير من رجال الشرطة وجنود الأمن المركزي بالمتهم محمد راجح وشركائه، أثناء دخولهم محكمة شبين الكوم الكلية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" والمتهمين فيها بقتل محمود البنا، الشهر الماضي.



ونبهت القوات الأمنية على المتواجدين بمحيط المحكمة بعدم التواجد في المكان إلا في حالة الضرورة ووجود عمل أو ضرورة للتواجد.



وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى المحكمة مع تفتيش الحقائب لمنع مرور أي شيء غير آمن لمحيط المحكمة مع التشديد على المتواجدين بأن الأمن متواجد لحماية كل الأطراف ومنع إثارة الشغب وإلا ستكون هناك وقفة قوية للأمن تجاه أي مثير شغب.



وتبدأ الجلسة الثانية من المحاكمة خلال دقائق من الآن بعد أن تم تأجيل القضية قبل أسبوع من الآن لاطلاع دفاع المتهمين على أوراق القضية والانفراد بالجناة وتأكد دفاع المجني عليه من السن الحقيقية للمتهمين.