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مصر

الإسكان تستعرض خدمات المياه بالجيزة.. وتكافح سرقة الوصلات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف الخدمات التي تقدم للمواطنين بمحافظة الجيزة، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وبحسب بيان له قبل قليل، شدد وزير الإسكان على التصدى لسرقة وصلات المياه، وكذا استخدام مياه الشرب فى الزراعة وغيرها من الاستخدامات المخالفة، مؤكدًا على تحصيل مستحقات الدولة والتصدى لتلك المخالفات بكل حزم.

فيما أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة ولا سيما بالمناطق الساخنة، وتشمل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 3032020، ومشروعات (محطة مياه أوسيم "القيراطيين"، بتكلفة 365 مليون جنيه – مشروع محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3يوم على مرحلتين، بتكلفة 210 ملايين جنيه – توسعات محطة مياه أطفيح، بتكلفة 210 ملايين جنيه – خطوط المياه المرشحة الخارجة من محطة مياه منشأة القناطر، بتكلفة 168 مليون جنيه – إنشاء 6 خزانات علوية "جزاية – اتريس – كفر أبوحديد – أبوغالب – القطا – بنى سلامة" لتغذية مركز ومدينة منشأة القناطر، بتكلفة 125.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية أم دينار، بتكلفة 36 مليون جنيه – شبكات مياه الشرب لتغذية قرية المنصورية، بتكلفة 69.6 مليون جنيه – شبكات مياه شرب قرية برك الخيام والعسيلى، بتكلفة 23 مليون جنيه – الخزان الأرضى ببرك الخيام، بتكلفة 94.6 مليون جنيه – مياه شرب قرية ناهيا، بتكلفة 25 مليون جنيه – خط المياه الخارج من محطة مياه أوسيم حتى قرية المنصورية، بتكلفة 100 مليون جنيه)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2019.

وأضاف المهندس حسن الفار، أنه جارٍ أيضًا تنفيذ 36 مشروعًا للصرف الصحى، بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.732 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا حتى 3062021.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عددًا من مشروعات مياه الشرب العاجلة التى نفذتها الشركة لتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بالمحافظة، وهى المناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، وانقطاعها لفترات متفاوتة، وتم تنفيذ تلك المشروعات بقطاعات (وسط، وجنوب، وشمال) الجيزة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه، مشيرًا إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018 2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجارى تنفيذها خلال عام 2019 2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامى 20182019، و20192020.

وأضاف بدوى، أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ61 منطقة ريفية يقطنها 1.326 مليون نسمة، بما نسبته 34 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 1.031 مليون نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 26 % من سكان المناطق الريفية، لترتفع النسبة إلى 60 % بعد الانتهاء من التوصيل، موضحًا أن الشركة نفذت عددًا من مشروعات الصرف الصحى العاجلة، لتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الساخنة، التى تعانى من الطفوحات المستمرة، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحى.

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