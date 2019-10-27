«الشراشيب».. موضة عصرية من زمن الستينات

"الموضة تجدد نفسها".. هذا ما يحدث بالعفل فى هذا المجال الذي يتسم بالكثير من الإبداع والجنون، حيث تظهر صيحة ما، ثم تختفي، وبعد فترة زمنية تعاود الظهور مجددًا بشكل عصري. ولعل موضة الشراشيب أبرز الصيحات التي وجدت لنفسها مكانًا بين النجمات العالميات والعربيات هذا العام فى الفاعليات الرسمية والاحتفالات الفنية الخاصة.



تعود تلك الموضة إلى القرن الماضى، ولعلنا نعرف الصور الأيقونية لنجمات فرنسيات أو من هوليود ارتدتها، خاصة فنانات الغناء وعازفات موسيقى البوب، جميعهن جربن هذه الصيحة منسقين معها الجوانتي الأسود الطويل بالإضافة إلى العصابة على الرأس، مع الحذاء العالي والشعر القصير المتعرج.





توقفت الشراشيب فترة من الزمن، حتى عادت عام 2017 ووصلت لأوجها العام الجاري، حتى أنها شملت جميع القطع الخاصة بالملابس والإكسسوارات مثل الحقائب، الأحذية، الحلقان الشراشيب، وأساور اليد، والأعقاد، وأصبحت إضافة هامة لكل ما يتعلق بالموضة.



ومنذ عامين اتفقت أكبر بيوت الأزياء حول العالم أن يقدموا عروض أزيائهم فى أسبوع الموضة بباريس، بطابع الشراشيب فى فساتين المناسبات والبالتو والجاكيت والجيب وحتى الجمبسوت إلى جانب كل ما هو متعلق بالملابس، ومن بيوت الأزياء التى اختارتها فى عروضها Celine ،Balmain ،Nina Ricci، الإسبانى ذو الأذواق الرفيعة Loewe الفرنسية وغيرها الكثير من البيوت المختلفة.

فى وقت سابق، أطلقت دار أزياء "شانيل" مجموعتها الجديدة للأزياء وذلك خلال أسبوع الموضة العالمي بباريس، واعتمد "كارل لاجرفلد" مصمم أزياء دار شانيل السابق، على الشراشيب وألوان الديسكو اللامعة مساهمًا فى إعادة إحياء زمن الخمسينات والستينات من القرن الماضي.



ولم تغفل النجمات العربيات على تفويت هذه الصيحة، حيث كان الاختيار الأمثل للكثيرات منهن وبين بينهن:

مايا دياب

من المعروف عن مايا دياب مواكبتها لصيحات الموضة حتى أصبحت إحدى الأيقونات النسائية في هذا الشأن، وبالطبع لم تفوت "الشراشيب" فقد ارتدت الجامبسوت الفضية البراقة على صيحة الشراشيب، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكول جبران.



وهيفاء وهبي

وهيفاء وهبي، نسقتها مع فستان قصير مفعم بالألوان، الجريئة والملفتة للنظر، وفى إطلالة مميزة ظهرت النجمة نانسي عجرم بفستان أسود مزين بالشراشيب، كما أطلت نادين نسيب بفستان قصير أيضًا على نفس الصيحة، كما اختارته عدد من النجمات فى مهرجان الجونة بدورته الثالثة، مثل إنجي المقدم التي اختارت الصيحة فى فستان لامع فضي من توقيع مصمم الأزياء المصري مهند كوجاك، وارتدته كل من درة، شيرين رضا، دانييلا رحمة، مي عمر.

نانسي عجرم

نادين نسيب