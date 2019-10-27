صعود محدود لمؤشرات أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنحو طفيف، لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من صعود أسهم البنوك والعقارات، حيث صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.02 %، رابحا نحو 81. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 5163.9 نقطة.



وجرت التداولات على نحو 703.98 ألف سهم، بقيمة بلغت 433.79 ألف درهم، عبر تداول 31 صفقة.



وسجلت أبرز الأسهم الصاعدة سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2 %، وأدنوك بنسبة 0.77 %، وبنك الشارقة بنسبة 0.25 %.



كما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.19 %، رابحا نحو 2. 0 % ليصل الى مستوى 2789.51 نقطة.



وبلغت أحجام التداول 2.93 مليون سهم، بقيمة قدرها 4.43 مليون درهم، من خلال تنفيذ 75 صفقة.



وتصدر سهم ديار الارتفاعات بنحو 3.14 %، تلاه سهم إثمار بنسبة 2.59 %، وأملاك للتمويل بنسبة 1.27 %، كما ارتفع سهم إعمار بنسبة 0.67 %، ودبي الإسلامي بنسبة 0.38 %، وجي إف إتش بنسبة 0.11 %.