تواجد أمني غير مسبوق بمحاكمة "شهيد الشهامة"

شهد محيط محكمة شبين الكوم الكلية، منذ الصباح الباكر، تواجدا أمنيا مكثفا للغاية وبصورة ملحوظة، لتأمين محاكمة محمد راجح و3 آخرين لاتهامهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".



وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى المحكمة مع تفتيش الحقائب لمنع مرور أي شيء غير آمن لمحيط المحكمة مع التشديد على المتواجدين بأن الأمن متواجد لحماية كل الأطراف ومنع إثارة الشغب وإلا ستكون هناك وقفة قوية للأمن تجاه أي مثير شغب.



وتبدأ الجلسة الثانية من المحاكمة خلال دقائق من الآن بعد أن تم تأجيل القضية قبل أسبوع من الآن لاطلاع دفاع المتهمين على أوراق القضية والانفراد بالجناة وتأكد دفاع المجني عليه من السن الحقيقية للمتهمين.