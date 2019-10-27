ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى تداولات الأسبوع، حيث ارتفع الرئيسي بنسبة 0.46%، كما صعد العام والأول بنسبة 0.2 % و0.11 %على التوالي.



وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 6.59 مليون دينار، وزعت على 35.05 مليون سهم، بتنفيذ 1.28 ألف صفقة.



وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.79 %، فيما جاء شارقة على رأس التراجعات بـ8.33 %.



وحول أنشط التداولات، تصدر عربي قابضة المرتفع 3.43 % الكميات بـ4.92 مليون سهم، فيما جاء الجزيرة على رأس السيولة بقيمة 1.69 مليون دينار، مستقرًا عند دينار واحد.



و أعلنت عربي قابضة أنه لا يوجد أي أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سببًا في تلك التداولات، بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقًا.