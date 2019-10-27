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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
اكرم عمرانطباعة
ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى تداولات الأسبوع، حيث ارتفع الرئيسي بنسبة 0.46%، كما صعد العام والأول بنسبة 0.2 % و0.11 %على التوالي.
وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 6.59 مليون دينار، وزعت على 35.05 مليون سهم، بتنفيذ 1.28 ألف صفقة.
وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.79 %، فيما جاء شارقة على رأس التراجعات بـ8.33 %.
وحول أنشط التداولات، تصدر عربي قابضة المرتفع 3.43 % الكميات بـ4.92 مليون سهم، فيما جاء الجزيرة على رأس السيولة بقيمة 1.69 مليون دينار، مستقرًا عند دينار واحد.
و أعلنت عربي قابضة أنه لا يوجد أي أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سببًا في تلك التداولات، بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقًا.
وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 6.59 مليون دينار، وزعت على 35.05 مليون سهم، بتنفيذ 1.28 ألف صفقة.
وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.79 %، فيما جاء شارقة على رأس التراجعات بـ8.33 %.
وحول أنشط التداولات، تصدر عربي قابضة المرتفع 3.43 % الكميات بـ4.92 مليون سهم، فيما جاء الجزيرة على رأس السيولة بقيمة 1.69 مليون دينار، مستقرًا عند دينار واحد.
و أعلنت عربي قابضة أنه لا يوجد أي أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سببًا في تلك التداولات، بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقًا.