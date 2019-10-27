زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي الصين

ضرب زلزال بقوة 5 درجات محافظة أوتشتوربان بولاية أكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، عند الساعة 1:29 مساء اليوم الأحد بتوقيت بكين، بحسب المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.



وتم رصد مركز الزلزال، الذي ضرب على عمق 11 كيلومترا، عند التقاط خط عرض 42.21 درجة شمالا وخط طول 78.82 درجة شرقا.





