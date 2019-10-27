تعرف على حالة طقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء وتزداد فترات سطوع الشمس على باقى الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 21 26



شبين الكوم 20 26



طنطا 19 26



دمنهور 20 25



الإسكندرية 20 25



بلطيم 19 25



مطروح 20 25



السلوم 17 25



سيوة 16 26



بورسعيد 21 24



دمياط 21 25



الزقازيق 20 27



الاسماعيلية 19 26



السويس 18 26



العريش 19 25



رفح 18 24



رأس سدر 21 28



نخل 16 24



نويبع 21 27



طابا 21 26



كاترين 11 22



الطور 21 28



شرم الشيخ 21 28



الغردقة 21 29



مرسى علم 21 28



الفيوم 19 27



بنى سويف 18 27



المنيا 17 28



أسيوط 17 28



سوهاج 17 28



قنا 18 29



الأقصر 19 29



أسوان 19 30



أبوسمبل 18 30



الوادى الجديد 20 30



شلاتين 22 31



أبو رماد 23 30



حلايب 24 29



رأس حدربة 24 28