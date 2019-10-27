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عالم

اشتباكات بين الشرطة والانفصاليين في كتالونيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تحولت الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الإسبانية وعناصر متشددة بإقليم كتالونيا، ضمن حشد من المتظاهرين يبلغ قوامه الآلاف إلى ساحة معركة في وقت متأخر يوم السبت.

وتم إطلاق مقذوفات ونُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص مصابين إلى المستشفى وأُضرمت النيران في الحواجز بعدما تحركت الشرطة سريعا وبعنف نحو صفوف من المحتجين، الذين تجمعوا خارج مقر الشرطة الإسبانية.

وتشهد برشلونة احتجاجات يومية مؤيدة للانفصال منذ 14 أكتوبر، وبدأت الاحتجاجات عندما قضت المحكمة العليا في إسبانيا بسجن تسعة ساسة ونشطاء مدة تصل إلى 13 عاما عن دورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في 2017 مما أدى إلى تزايد الغضب في الإقليم وإرسال موجات تصادم في أنحاء المشهد السياسي في إسبانيا.
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