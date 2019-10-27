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عالم

طائرات التحالف الدولي تهاجم الإرهابيين بدلب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد هجوما نفذه سرب مؤلف من 8 طائرات مروحية ترافقها طائرة حربية تابعة جميعها للتحالف الدولي على مواقع يعتقد أن بها تنظيم "حراس الدين" الجهادي وعناصر من تنظيم "داعش" في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

واستهدفت المروحيات مواقع التنظيمات بضربات مكثفة وعنيفة لمدة نحو 120 دقيقة، ترافقت مع استهداف الجهاديين للمروحيات بالأسلحة الثقيلة.

ووثق المرصد السوري مقتل 9 أشخاص جراء هجوم مروحيات التحالف، ومن المرجح أن يكون أبو بكر البغدادي متزعم تنظيم داعش ضمن القتلى.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
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