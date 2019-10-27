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عالم

كوريا الشمالية: واشنطن مخطئة بتأجيل المفاوضات النووية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
أ ش أ
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قال نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي والمبعوث النووي السابق لبيونج يانج كيم يونج-تشول إن الولايات المتحدة "مخطئة" بشكل كبير بشأن تفكيرها في تأجيل المفاوضات النووية مع بلاده.

وأوضح كيم يونج - في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وأوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - "إن الولايات المتحدة تلجأ الآن بشكل يائس أكثر إلى السياسة العدائية تجاه كوريا الديمقراطية وتسيء فهمها لصبرنا وتسامحنا".

وكان المسئول الكوري الشمالي قد شغل منصب كبير مفاوضي كوريا الشمالية في مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، ولكن تم استبداله بجانج كوم-تشول عقب انهيار محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي.

وأدان كيم يونج دعوة واشنطن لإخلاء أسلحة كوريا الشمالية نهائيا؛ والتي تم التحقق منها بالكامل في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.. حيث قال: "إن الولايات المتحدة تضغط باستمرار على الدول الأخرى لتنفيذ قرارات العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، ولا تترك أي جهد دون السعي لتمرير قرارات مناهضة كوريا الديمقراطية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستفيدةً من الدول التابعة لها".

وأضاف: "يشير الموقف إلى نية الولايات المتحدة في عزل كوريا الديمقراطية وخنقها بطريقة أكثر ذكاء وشراسة من ذي قبل، بدلا من الامتثال لدعوتنا للتغيير".

وتابع إن العلاقة الشخصية الوثيقة بين الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساعدت في الحفاظ على العلاقات الثنائية رغم ما وصفه بالـ "الأعمال العدائية والممارسات المعتادة الخاطئة" للولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله ألا يتحول القول الدبلوماسي القائل إنه "لا يوجد عدو دائم أو صديق دائم إلى أن هناك عدوا دائما ولكن ليس صديقا دائما".
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