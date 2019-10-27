الإحصاء: 21.8% تراجعًا فى الواردات البترولية خلال عام

سجلت فاتورة استيراد مصر من أهم السلع تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2019، هذا التراجع شمل كلًا من المواد البترولية والمنتجات الغذائية والأدوية والمنسوجات والحديد والصلب، بنسب متفاوته، ليدفع بذلك الواردات البترولية للتراجع بنسبة 21.8% خلال عام 2019 وتراجع الواردات غير البترولية بنسبة 13.6% خلال نفس العام.



ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات مصر من المنتجات الغذائية قد انخفضت لـ 1.095 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 مقابل 1.137 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما تراجعت الواردات من الأدوية من 173.6 مليون دولار لـ 98 مليون دولار، والمنسوجات من 361.6 مليون دولار لـ 314.6 مليون دولار والحديد والصلب من 847.4 مليون دولار لـ 562.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.