أنباء عن مقتل البغدادى زعيم داعش فى غارة أمريكية بسوريا

قالت مجلة "نيوزويك" نقلًا عن مسؤول عسكري أمريكي، إن أبو بكر البغدادي، زعيم "داعش "، قد قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء أمس السبت في سوريا، عقب تحليق كثيف للطيران العسكري الأمريكي.



وقال مسؤول كبير في البنتاجون مطلع على العملية لنيوزيوك، إن البغدادي كان هدفًا لعملية سرية للغاية، حيث تم استهدافه في آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا.



بدأت العملية بقتال قصير بين الجيش الأمريكي وعدد من القوات والأفراد التابعين للنظام، عند دخول القوات الأمريكية للمجمع الذي يوجد به البغدادي، كما أفادت المجلة الأمريكية إلى أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة.



ومن ضمن القتلى كانت زوجتان من زوجات البغدادي، بينما أفاد مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن السلطات مازالت تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.