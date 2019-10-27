تناول الألياف والزبادى يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة

أفادت دراسة طبية، بأن خطر الإصابة بسرطان الرئة يمكن أن تقل عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالألياف والزبادي، موضحة انه تم بالفعل تحديد فوائد نظام غذائي غني بالألياف والزبادي لمرضى القلب والأوعية الدموية وسرطان الجهاز الهضمي، وتشير النتائج الجديدة - المستندة إلى تحليل بيانات من دراسات شملت 1.4 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا- إلى هذا النظام الغذائي قد يحمي أيضًا من سرطان الرئة.



وأشارت الدراسة إلى أنه تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات، وفقًا للكمية المستهلكة من الألياف والزبادي، فقد تعرض المشاركون الذين سجلوا أعلى استهلاك للألياف والزبادي إلى تراجع بنسبة تصل إلى 33% في مخاطر الإصابة بتلك الأمراض مقارنة بالأشخاص الذين قاموا باستهلاكها بمعدلات أقل.



وقال الدكتور"شياو أوشو"، رئيس مركز فاندربيلت لأبحاث الأوبئة والسرطان في الولايات المتحدة: "كانت هذه العلاقة العكسية قوية، وقد شوهدت باستمرار بين المدخنين الحاليين والماضيين، وكذلك الرجال والنساء والأفراد الذين لديهم خلفيات مختلفة".



وأضاف: "أن الفوائد الصحية قد تكون متجذرة في غذائها السابق للأكل (غير الغذائي للهضم الذي يعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء) وخصائص البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة)، قد تعدل الخصائص بشكل مستقل أو تآزر الميكروبات الأمعاء بطريقة مفيدة.