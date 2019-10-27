علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من تحديد خلايا تؤدي إلى الفقدان التدريجي للرؤية المركزية بين كبار السن، حيث يعد الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر أحد الأسباب الرئيسية لدى كبار السن.



فقد استطاعت الدراسات على نطاق الجينوم ما يقرب من 30 جينا تلعب دورا في هذا المرض، ولكن من غير المعروف تماما مكان إصابة العين بالضرر.. أفاد باحثون من جامعة ييل، والمعهد الواسع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة هارفارد، أن الخلايا الدبقية (أو الخلايا الداعمة)، وخلايا الأوعية الدموية المكلفة بتوفير الدم لشبكية العين وكذلك الخلايا المخروطية تسهم في تنكس البقعة، في الجزء المركزي من الشبكية.



وقال برايان هافلر أستاذ مساعد في علم العيون وعلوم البصريات وعلم الأمراض في جامعة ييل "هذه الدراسة تساعد على تحديد أنواع الخلايا التي يمكن دراستها عن كثب لتطوير أنواع جديدة من العلاجات".. وأضاف: "هناك عدد محدود من العلاجات الفعالة طويلة الأجل المتاحة لشكلين من الضمور البقعي.. بخلاف مكملات فيتامين العين، لا يوجد علاج للشكل الجاف للمرض، الذي يتميز بتراكم الرواسب الصفراء تسمى drusen في البقعة.. في حين توفر العلاجات الحالية بعض الفوائد، مع مرور الوقت يمكن أن يكون هناك فقدان تدريجي مستمر للرؤية في كل من أشكال المرض".



فى الوقت الذى تمكن فيه العلماء من تحديد الجينات المرتبطة بخطر تطوير تنكس البقعة الصغراء، فقد استخدم الفريق البحثي تسلسلا أحادي الخلية جديدا لإنشاء أول أطلس شبكي بشري شامل واستخدم تقنية تحليل البيانات لتطوي آثارها على أنواع معينة من الخلايا المرتبطة بالمرض.. وبينما وجدوا جينات خطر مرتبطة بالمخاريط، وهي نوع الخلية الرئيسي للرؤية المركزية، وجد الباحثون أيضا ارتباطا بالخلايا الدبقية والأوعية الدموية - مما يوفر أهدافا محتملة للعلاجات الجديدة لتحسين الرؤية واستعادتها.

