الإحصاء: ارتفاع الإيرادات لـ 46.3 مليار جنيه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي إيرادات الدولة خلال أول شهر من العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفعت لـ 46.3 مليار جنيه مقابل 39.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق على 2018، بزيادة قدرها 7.2 مليار جنيه خلال عام.



ولفت تقرير الإحصاء، إلي أن الإيرادات الضريبية ساهمت بالنصيب الأكبر من الإيرادات بقيمة 38.6 مليار جنيه بنسبة 83.4% خلال شهر يوليو 2019 مقابل 35.2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، يليها المنح 200 مليون جنيه بنسبة 0.4%، وإيرادات أخرى بقيمة 7.5 مليار جنيه بنسبة 16.2%.



وبين جهاز الإحصاء، أن الارتفاع الأخير في الإيرادات الضريبية جاء مدفوعًا بارتفاع الضرائب على السلع والخدمات من 19.9 مليار جنيه في يوليو 2018 لـ21.3 مليار جنيه في يوليو 2019، كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 8.3 مليار جنيه لـ 14 مليار جنيه، والضرائب علي التجارة الدولية من 2.6 مليار لـ 2.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.