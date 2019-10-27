الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

الإحصاء: ارتفاع الإيرادات لـ 46.3 مليار جنيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي إيرادات الدولة خلال أول شهر من العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفعت لـ 46.3 مليار جنيه مقابل 39.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق على 2018، بزيادة قدرها 7.2 مليار جنيه خلال عام.

ولفت تقرير الإحصاء، إلي أن الإيرادات الضريبية ساهمت بالنصيب الأكبر من الإيرادات بقيمة 38.6 مليار جنيه بنسبة 83.4% خلال شهر يوليو 2019 مقابل 35.2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، يليها المنح 200 مليون جنيه بنسبة 0.4%، وإيرادات أخرى بقيمة 7.5 مليار جنيه بنسبة 16.2%.

وبين جهاز الإحصاء، أن الارتفاع الأخير في الإيرادات الضريبية جاء مدفوعًا بارتفاع الضرائب على السلع والخدمات من 19.9 مليار جنيه في يوليو 2018 لـ21.3 مليار جنيه في يوليو 2019، كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 8.3 مليار جنيه لـ 14 مليار جنيه، والضرائب علي التجارة الدولية من 2.6 مليار لـ 2.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

منذ حوالي 19 ساعة

أكبر 5 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أحمد فهمي يُقبل صديقة زوجته: "أحلى ما عندي"

منذ حوالي 16 ساعة

بيان للجيش اللبنانى بشأن حادث إطلاق النار على متظاهرين بالبداوي

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حره من الاهرامات

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

image description

مباراة الزمالك وجيرانسون

الأكثر قراءة

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

حقيقة تصوير مدير مدرسة بالسلاح الآلى فى قنا

بعد هجومها عليه.. نجيب ساويرس يسب ليليان داوود

البيت الأبيض: ترامب يلقى بيانا "هاما" حول مقتل "البغدادى"

أيام زمان

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

بدأت بـ "حنان ماضي".. محاولات "خان" لإخراج أغاني الفيديو كليب

لماذا حذف محمد خان هذه المشاهد من أفلامه؟

نجم الساعة

هل أحمد أمين يشبه رفعت إسماعيل؟.. خالد توفيق يجيب

الصحة

تناول الألياف والزبادى يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

الرئيس نيوز

محافظ البحيرة ينفي شائعة إشعال مواطن النار في نفسه أمام ديوان المحافظة

مسؤول عسكري أمريكي: واشنطن لم تبلغ أنقرة مسبقا بعملية استهداف البغدادي

فيديو| «من يحاسب العثمانلى».. وثائقى يفضح نظام أردوغان

أول تعليق من السفير البريطانى على قرار عودة الرحلات إلى شرم الشيخ

منوعات

موجة طقس شديدة الحرارة تجتاح أجزاء من أندونيسيا

"آيفون" الجديد يُثير غضب ترامب

رجل بريطانى يحقق أمنيته بالموت كرجل متزوج

زراعة وجه لأول رجل أمريكى من أصل أفريقي

كشكول

بدء الأسبوع الثقافي لـ"صيدلة المنوفية"

بدء الدورة التدريبية للطلاب المكفوفين بالأزهر

اليوم.. "تربية الأولاد في الإسلام" ندوة بدراسات إسلامية الإسكندرية

شاهد.. حادث سرقة فى جامع تجارة الأزهر "دخلت أصلى سرقوا كتبي"

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة حول مقتل زعيم داعش في سوريا

أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

حقوقي مصري يفتح النار على تقرير البرلمان الأوروبي

مرصد الأزهر: مكافحة التطرف واجب على جميع أفراد المجتمع


زيت وسكر

نصائح هامة لرجيم صحي

انفوجراف.. أعراض مرض السعال الديكى

طن الحديد يسجل 11100 جنيه بنهاية اليوم

تفاصيا أزمة العمال المصريين بالسعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
حمادة.. ورجل «ناسا» الآلى!
د.أحمد الخميسى
الانتفاضات العربية.. الأزمة والطريق
ماجد حبته
كم حالة حمل فى المظاهرات؟!
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية «3»
المزيد

الثقافة

صدور طبعة جديدة من رواية "كلهم أعدائى" عن دار تبارك

"الشعر والحضور العربى فى صقلية".. ندوة ببيت الشعر بالأقصر

"فرح مدينتنا".. جديد الروائية اللبنانية منى نور الدين

اليوم.. عرض فيلم "دمى ودموعى وابتسامتى" بسينما إحسان عبدالقدوس

صفحتنا ع الفيس بوك