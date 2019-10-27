الطائرة الرابعة من "200 300" تنضم لأسطول "مصر للطيران"

يستقبل مطار القاهرة الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة، رابع طائرة من طراز إيرباص 200 300 قادمة من دولة كندا لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران"، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتحديث وتطوير أسطول الشركة في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي.



وكان وفدا رفيع المستوى من كافة القطاعات والإدارات بالشركة القابضة لمصر للطيران، قد غادر القاهرة الأسبوع الماضي لمتابعة أخر عمليات التجارب التي تمت للطائرة الحديثة، حيث ستصل إلى القاهرة برقم رحلة "MSR3330"، وعلى متنها لفيف من مسئولي الشركة، حيث سيكون في استقبالها مسئولي الشركة القابضة لمصر للطيران ورؤساء مجالس إدارات الشركة التابعة، فضلا على مسئولي ميناء القاهرة الجوي.



ويتميز طراز "إيرباص A220" بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة كبيرة للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز 0A22 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW150، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6،300 كم).



ومن المقرر أن يتم تسيير تلك الطائرة للرحلات المتوسطة بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.