تسيير 88 رحلة دولية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، والمخصص لرحلات شركات المصرية الخاصة وبعض شركات الطيران العربية والافريقية، طوال اليوم الأحد، انطلاق ووصول 88 رحلة دولية وداخلية، ينقل عبرهم أكثر من 7 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.



ويشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة القديم، خلال الفترة الحالية انخفاضا ملحوظا فى حركتى السفر والوصول، عقب انقضاء موسم الإجازات الصيفية والمدرسية.



كما استعد المبنى لعمليات تطوير وصيانة هى الاكبر من نوعها منذ إنشائه، حيث سيتم تجديد كافة صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة الاهتمام بتطوير وصيانة كافة المنشآت التابعة لمطار القاهرة، باعتباره البوابة الرئيسية والواجهة المشرفة للبلاد أمام العالم.