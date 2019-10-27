تحالف ستار العالمى للطيران يسيّر 21 رحلة بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن شركات تحالف ستار العالمى للطيران، ستسير طوال اليوم الأحد، 21 رحلة دولية من وإلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية، لنقل ما يقرب من 2500 راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية للبلاد.



وأضاف المصدر في تصريحات للدستور، أن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، والمخصص لرحلات الشركات الوطنية وتحالف ستار العالمى للطيران، يشهد انخفاضا نسبيا بحركتى السفر والوصول، تزامنا مع نهاية الفصل الصيفي وبداية الفصل الشتوى، حيث من المتوقع زيادة الكثافة الركابية والجوية خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة قرب بدء الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، لحرص آلاف السائحين والمصريين بالخارج للاحتفال بتلك المناسبات في مصر.