"جهاز بدر" إزالة وتطهير آثار الأمطار

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، إن الجهاز تمكن من إزالة آثار هطول الأمطار بكافة بلوعات المطر التي جرت بالمدينة، بالإضافة إلى أنه يجرى إعادة تسليك جميع بلوعات المطر تحسبًا لأي أمطار خلال 48 ساعة المقبلة وتم المرور على جميع محطات الصرف للتأكد من كفاءتها والتأكد من عمل جميع المولدات.



وأوضح مندور في تصريحات له، انه تفقد محطات الصرف للتأكد من مدى كفاءة العمل تحسبًا لأي زيادة في معدلات الأمطار ورافقه نائب رئيس الجهاز للمحطات.



وأصدر رئيس الجهاز، تعليماته بعمل صيانة مستمرة على طلمبات المياه، وسيارات الشفط والكسح مياه الأمطار، كما تم التأمين على وجود الوقود الكافي للتشغيل المحطات والمعدات.