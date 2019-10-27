برج العرب: تشكيل فرق عمل تحسبًا للأمطار

أعلن المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن تشكيل فرق عمل بالمعدات وتوزيعها على أحياء المدينة للمرور على كافة بالوعات تصريف مياه الأمطار.



وقال رئيس الجهاز في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم تكليف مجموعة عمل للمرور على محطات الرفع لتوفير الاحتياجات من السولار وتلافي أي مشكلات قد تعوق التشغيل وبدءًا من اليوم.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم رفع كفاءة المحطات والرافع وتجهيز جميع المولدات الاحتياطية، بحيث تكون جاهزة للعمل عن التيار الكهربي، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة للطلمبات لتكون جاهزة في حال حدوث سيول في أي وقت.