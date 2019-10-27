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مصر

لموظفى الحكومة.. أهم 5 معلومات عن نظام الإعارة للخارج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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تعد الإعارة إحدي طرق شغل الوظيفة العام، والتي يحكمها العديد من الضوابط نص عليها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتختلف أيضًا أنواع حالات الإعارة والشروط المنظمة لها.

وفيما يلي نستعرض أبرزها وفقًا لما نشرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

- الإعارة لم يحدد لها مدة تجديد فهي لمدة سنة قابلة للتجديد بخلاف الندب المحدد لتجديده 4 سنوات حد أقصى.
- في الإعارة نص صراحة على اعتبار مدتها ضمن مدة الاشتراك في التأمينات والمعاشات.
- نصت اللائحة على حق المعار إنهاء إعارته على أن يعود لجهة عمله قبل انتهاء مدة الإعارة.
- عند عودة المعار يصرف له أجره وامتيازات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة من تاريخ استلام العمل.
- أما في المجال الوظيفي يمكن أن يشغل ذات وظيفته إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة من مستوى وظيفته الأصلية أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية وتسوي حالته عند خلو أية وظيفه في مستوي وظيفته.
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