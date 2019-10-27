"المجتمعات العمرانية" تشارك بمبادرة "يوم فى حب زايد"

شارك المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في فاعليات مهرجان "في حب زايد " برفقة المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة، بالإضافة إلى مدير عام إدارة الزراعة.



كما شارك رموز المجتمع المدني من كافة الأطياف بالمدينة، في أعمال تغطية أعمدة الكهرباء ونظافة الشوارع من أجل المحافظة على مدينتهم وجعلها جميلة ونظيفة.



وتفقد "عمارة" بصحبته رئيس الجهاز والنواب ومديرين العموم العديد من المشاريع بالمدينة الجاري تنفيذها وأيضًا المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها.



وأشاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمبادرة المجتمع المدني بالمدينة "مهرجان في حب زايد"، متمنيًا نجاح التجربة وتعميمها بجميع المدن.



وأصدر رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، قرارًا باستمرار المبادرة طوال الأسبوع الجاري بعد مطالبة سكان المدينة باستمرار تلك المبادرة لتشمل المدينة بالكامل.