صدور طبعة جديدة من رواية "كلهم أعدائى" عن دار تبارك

تصدر قريبا عن دار تبارك للنشر والتوزيع طبعة جديدة من رواية "كلهم أعدائي" للروائي رجاء عليش.



الرواية هي الوحيدة التي أصدرها عليش وانتحر بعدها إلى جانب مجموعة قصصية أيضا.



"عليش" كاتب وروائي مصري لم يحظ باعتراف النقّاد، بالكاد يعرفه عدد قليل من القرّاء، كما أنَّ مؤلفاته لم تنل رواجًا واسعًا.



كان "عليش" يشكو من قبحهِ، ومن نفور النساء منه، وأكثر ما آلمه تلك التعليقات الجارحة التي تنال من هيئته وقِصَر قامته.



تمثّل كتابات "عليش" صرخات احتجاج غاضبة ضمَّن فيها معاناته من سخرية المجتمع، وقبحه.



ومن أجواء الرواية: "إنه يدرك الآن أنها لم تكن مجرد نبوءات، بل كانت رؤيا حقيقية لنبيّ يعيش في عالم شرير. مهندس يرسم العالم كما يريده ولا يترك شيئًا للصدفة. وراح يتذكر حبه الذي يموت بين يديه دون أن يتمكن من إنقاذه. والدته المريضة التي تنتظر عودته إلى البيت، مضايقات العمل.. نظر مرة أخرى إلى المياه السوداء المتدفقة في وحشية، وود لو يلقي بنفسه إليها. في هذه اللحظة أحس أنه يريد أن يموت لأن العالم فقد معناه تمامًا بالنسبة إليه؛ فالإنسان يموت عندما لا يستطيع أو لا يريد أن يحيا اللحظة القادمة، لكن حتى الموت كان بالنسبة إليه مستحيلًا كالحبِ والسعادة والنجاح؛ فوالدته المريضة تنتظر عودته إلى البيت وهو لابد أن يعود إليها.. لا بد أن يعود".