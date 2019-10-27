"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، بشرط القدرة على إجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة، والحصول على مؤهل تجارى عال مناسب لطبيعة العمل.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 19 11 2019، حيث تقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالديوان العام لمحافظة الجيزة وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف المشار إليها استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الامانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة، مرفقًا المستندات الآتية:



بيان حالة معتمد موضحًا به ( التأهيل العلمي – المؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات ــ الخبرة النوعية والزمنية ــ الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية ــ الشهادات والدورات الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات ـــ ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية أن وجدت ـــ أوجه التمييز" الحصول على المدير المميز خطابات الشكر أو آية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لشغلها وظيفة مدير عام إدارة تعليمية بالإسكندرية، بشرط اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة التى تتيحها الوحدة، وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة، والحصول على مؤهل تربوى عالي أو مؤهل عالي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 15 11 2019، حيث تقدم الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات ومقرها مديرية التنظيم والإدارة بشارع فيكتور عمانويل – سموحة – الإسكندرية، مرفقًا المستندات الآتية:



بيان حالة وظيفية للمتقدم معتمد من رئيس الجهة متضمن (التأهيل العلمي – الخبرات النوعية والزمنية الوظيفة الإشرافية السابق شغلها – تقرير الكفاية – الدورات التدريبية – العلاوات التشجيعية – أي بيانات أخرى).

بيان بإنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها – اقتراحات التطوير فى مجال عمل الوظيفة المراد شغلها على أن تكون جميع المستندات المطلوبة من أصل و7 نسخ – عدد 8 صور شخصية حديثة 4*6.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والادارة بالشرقية، بشرط المعرفة الكاملة بإحدى اللغات الأجنبية، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الاقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة حتى يوم 12 11 2019، حيث تقدم الطلبات باسم محافظ الشرقية، مرفقًا المستندات الآتية:

عدد 8 صور شخصية.

ملف يحتوى على أصل +7 صور مما يلي:

بيان حالة السيرة الذاتية معتمد من جهه العمل.

بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة التأديبية والجنائية.

بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به اقرار موقع منه بصحة البيانات.

البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية.

التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن أمكن وبيان بالإنجازات التي حققها.

بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها.