"الشعر والحضور العربى فى صقلية".. ندوة ببيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس السبت، محاضرة حول الشعر والحضور العربي في صقلية استضاف فيها الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، أستاذ الأدب الإيطالي وعميد كلية الألسن بالأقصر.



وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأ حديث بالترحيب بجمهور بيت الشعر وبالضيف الكريم والأساتذة أعضاء هيئة التدريس قارئًا طرفًا من سيرة الضيف ومشواره الوظيفي والأكاديمي، مؤكدًا على حرص بيت الشعر بالأقصر أن يسهم بها في إحداث حراك ثقافي وتنمية المعرفة بالشعر، ثم استكمل حديثه بأنه كما هو معروف أن الحضارة المصرية سبقت غيرها من الحضارات الغربية.



وكانت الإسكندرية بوابة من بوابات التواصل الحضاري تطل منها مصر على العالم وكان في وقت من الأوقات لا يتم الاعتراف بأي عالم إلا إذا كان تلقى تعليمه في الأسكندرية، ومعروف أيضًا أن الحضارة اليونانية استفادت من الحضارة المصرية القديمة.



بعد ذلك انتقل المنجز العربي داخل أوربا مؤثرًا في فنونها وعلومها، وكانت صقلية نقطة هامة لهذا التواصل والتبادل الثقافي حيث كانت هناك تأثيرات متبادلة بين جزيرة صقلية والدول الإسلامية أيامها، ومن لا يعرف هذا الماضي لن يتمكن من معرفة جذور حضارته.



وبدأ الدكتور ربيع سلامة حديثه شاكرًا لبيت الشعر دعوته ومعربًا عن سعادته بما يقوم به بيت الشعر من نشاط ثقافي وإبداعي ومعربًا أيضًا عن سعادته بولادة جامعة الأقصر الجديدة التي يأمل لها أن تكون إسهامًا كبيرًا في مجال المعرفة، ثم بدأ محاضرته بفرضية طرحها على جمهور الحاضرين، وهي: هل للحضور العربي في صقلية صلة ببواكير عصر النهضة في أوربا تلك التي انطلقت من جنوب إيطاليا والأندلس؟، مجيبًا على هذا الطرح أنه لكى نتقفى أثر هذا لابد أن نعرف كيف كان الحضور العربي في صقلية وما هي آثاره وتجلياته.



وبالحديث عن الحضور العربي في صقلية قسم الدكتور ربيع سلامة هذا الحضور الذي استمر لمدة قرنين تقريبا إلى فترتين: فترة السيادة للجماعة الإسلامية والخضوع للنورمان، منتقلًا للحديث عن الموقف الإيجابي للنورمان من الحضارة العربية وتفاعلهم معها مما جعلها أساسًا متينًا لقيام الحضارة النورمانية على أرض صقلية حيث كان الشعراء العرب ينشدون قصائدهم بلغتهم العربية جنبًا إلى جنب من الشعراء اللاتين واليونانيين كما كان الشعر الغنائي ممتزجًا ببعض الأغاني المنتشرة بين العرب والمسلمين.



ومن العوامل التي ساعدت العرب على إقامة حضارتهم على أرض صقلية سياسة التسامح التي اتخذها العرب في حكم شعب ذوي أعراق وديانات مختلفة حيث سمحوا لهم بممارسة حريتهم الدينية وعاداتهم وتقالديهم وكانت صقلية حلقة بالغة الأهمية في تاريخ الحضارات التي شهدتها هذه الجزيرة.



وقد أفاد النورمان من الحضارة العربية التي خلفها أسلافهم الذين حكموا هذه الجزيرة واستلهموا كثيرًا من مظاهرها الحضارية وأسندوا المناصب الرفيعة لذوي الموهبة من العرب، كل ذلك ساعد في انتقال الحضارة العربية إلى نورمان صقلية، أضف إلى ذلك كله أن ملوك النورمان كان يتشبهون بملوك المسلمين في الحكم وأبهة الملك وهيبته حتى أطلق بعض المؤرخين على روجيرو الثاني أنه كان ملكًا من اللاتين في بلاط شرقي.



وفي ميادين الثقافة والأدب رغم أن بعض المؤرخين أجمعوا على أن الكثير من الشعراء العرب غادروا صقلية بعد حكم النورمان لها فقد ظلت اللغة العربية سائدة إلى جانب غيرها من اللغات ودخلت الكثير من المفردات العربية في اللغة الإيطالية التي كانت قد بدأت في التشكل منسلخة عن اللغة اللاتينية وكان أيضًا بعض ملوك النورمان يجيدون كتابة وقراءة اللغة العربية، وهناك كتاب نادر للعماد الأصفهاني اسمه " الخريدة " كتب فيه عن الشعراء الذين عاشوا في ظل النورمان ولكن بقي جزء كبير من هذا الكتاب مفقودًا ولم يصلنا منه إلا ما يقارب ٤١ شاعرًا.



ثم اختتم الدكتور ربيع سلامة حديثه أن لا تزال الدراسات قائمة حول نشأة الشعر الإيطالي في صقلية وصلته بالحضور العربي ثم اختتم بقصيدة ترجمها لأحد الشعراء الصقليين اسمه جاكومو رائد المدرسة الصقلية نذكر منها:

في القلب أخالني أحملكم

في صورة كما تبدون

لا تتجلى الآحاد

يا إلهي كم يبدو بأسكم

ولا أدري هل تدركون

أنَّ عشقكم غائر في الفؤاد

وأني هكذا خجلان

ونظراتي فقط في كتمان

فلا أفصح لكم عن الوداد.