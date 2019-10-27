"فرح مدينتنا".. جديد الروائية اللبنانية منى نور الدين

صدرت حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ رواية "فرح مدينتنا" من تأليف الروائية اللبنانية٬ منى نور الدين.



ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية:

"ليست كل الآلام تبكينا، هناك آلام تفوق استيعابنا، أفظع من أن تلتقطها خلايانا العصبية، تتخطى حدود الجسد والروح فتُشل دموعنا لقسوتها وتتيبس أحاسيسنا. فنقف مدهوشين مصعوقين عاجزين عن الأنين، وقد فاق الوجع حد الصراخ. أين هي حروفنا تحتضن بعضها كلمات تبث ما تُحدّث به قلوبنا؟ حتى حروفنا أصابها الشتات كما أصابنا.



وهكذا هي، دفنت في عتمة الأحزان، ضربة وراء ضربة، وموتًا وموتًا وموتًا، عاشت وحدة القبر، الخوف والظلمة والقهر ثم خرجت من قبرها. خرجت امرأة أخرى، قوية جدًا. من جرّب الموت وخرج منه حيًّا أو ميتًا، خرج قويًا جدا".