الأمن العام يضبط 498 تاجر سلاح ومخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهمًا ضمت رشاش 30 بندقية آلية، و41 بندقية خرطوش، و21 طبنجة، و124 فرد محلي، و903 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و254 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 82744 حكم قضائي متنوع، على النحو التالي: 383 حكم جناية، و23968 حكم حبس جزئي، و4580 حكم حبس مستأنف، و43034 حكم غرامة، و10779 حكم مخالفة، بالإضافة لضبط تشكيلين عصابيين، ضموا 4 متهمين، ارتكبوا 13 حادثًا متنوعًا.



و تم ضبط 292 قضية مخدرات بحوزة 303 متهمًا، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 920 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 626 كيلو جرام، وكمية من مخدري الأفيون والشابو، وكمية من مخدر الكيتامين، وكمية من مخدر الأستروكس، وكمية من مخدر الفودو، و4818 قرص مخدر.



كما أسفرت الحملات عن ضبط 52 متهم هاربًا، و23 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و314 دراجة نارية مخالفة.



و في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط 29409 مخالفة مرورية، و29 قضية بيئة، كما تم فحص 108 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.