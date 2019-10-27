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الثقافة

اليوم.. عرض فيلم "دمى ودموعى وابتسامتى" بسينما إحسان عبدالقدوس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" للمخرج حسين كمال، الفيلم من إنتاج 1973 وتبلغ مدة عرضه 120 دقيقة.

الفيلم من بطولة: نجلاء فتحي٬ نور الشريف٬ حسين فهمي٬ كمال الشناوي٬ صلاح نظمي٬ فتحية شاهين، عن قصة لإحسان عبد القدوس٬ وسيناريو لــ كوثر هيكل ومحمد مصطفى سامي.

تحكي القصة عن الفتاة باهرة الجمال "ناهد" والتي يتم تزويجها لشاب كستار لعلاقة آثمة مع رجل أعمال كبير، وبموافقة الزوج الرسمي، لتضحي ناهد بالشاب الذي تبادلت معه الحب بكل صدق وإخلاص من أجل إنقاذ اسرتها من الحياة الصعبة، فهل ستعيش ناهد سعيدة؟.
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