"السينما وتاريخ مصر".. ندوة بمسرح سيد درويش بالإسكندرية

ضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافى بالإسكندرية٬ والذي يقام تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي٬ تعقد في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "السينما وتاريخ مصر"، وذلك بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وتستضيف الندوة كل من: العميد إسلام توفيق٬ أحد أبطال حرب أكتوبر، والفنان محمود حافظ٬ من أبطال فيلم "الممر"، والناقد السينمائي الأمير أباظة٬ رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



وتدور الأمسية حول الأعمال السينمائية التي تناولت مراحل من تاريخ الوطن كما تناقش فيلم "الممر" كأحد نماذج بطولات القوات المسلحة المصرية، ويتخلل الأمسية فقرات غنائية لأشهر المؤلفات الوطنية٬ من بينها: "بسم الله٬ عاش اللي قال٬ وأنا ع الربابة بغني" وغيرها. يؤديها فريق التذوق الموسيقى بقيادة المايسترو محمود أبوزيد.