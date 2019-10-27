بالصور.. نور ستارز مفاجأة محمد رمضان فى كليب "السلطان"

استعان الفنان محمد رمضان بالفنانة العراقية الشهيرة نور نعيم الشهير في مجال اليوتيوبر بـ"نور ستارز"، وذلك خلال كليبه الجديد "السلطان" حيث فاجئ متابعيه ومحبي "نور" بظهورها خلال أحداث الكليب مرتدية القفطان المغربي في بداية الأغنية ونهايتها.



وكانت "نور ستارز" طرحت منذ أسبوع أغنية "استنى شوي"، على طريقة الفيديو كليب، وتخطت الأغنية حاجز المليونين ونصف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت الأغنية بالمركز الأول في تريند يوتيوب لأغلب البلدان العربية.



وتعتبر نور نعيم يوتيوبر و‌ناشطة على الإنترنت، ولدت في 21 يونيو 1997 في بغداد، واشتهرت باسم "نور ستارز"، ونشأت نور في سوريا وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت فترة من حياتها في تركيا، حققت نور نعيم شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 13 مليون مشترك وتعد من أكثر القنوات العربية أشتركًا، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية، رغم صغر سنها.