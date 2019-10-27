إنفوجراف.. 3.4 تريليون جنيه حجم مدخرات المصريين لدى الجهاز المصرفى

قدرت إحصائية حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مدخرات المصريين لدى الجهاز المصرفي بـ 3.4 تريليون جنيه حتى شهر يوليو الماضي، منها 2.6 تريليون جنيه بالعملة المحلية، مقابل 717 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن عدد كبير من المصريين لا يزال يفضل حفظ مدخراتهم في صندوق التوفير بهيئة البريد، والتي سجلت قيمة الإيداعات بها ارتفاعًا إلى 7.1 مليار جنيه حتى يونيو 2019، مقابل 6 مليار جنيه قبل العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 18.3%.



بينما تراجعت قيمة المسحوبات من صندوق التوفير لـ 5.5 مليار جنيه حتي يونيو الماضي، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 6.8%، حيث تراجعت أيضًا عدد عمليات السحب من 800 ألف لـ 700 ألف خلال عام.