الحبس 3 سنوات لعاطل امتهن السحر والشعوذة

قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة عاطل، بالحبس 3 سنوات وبكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بالنصب بعد إنشائه صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مدعيا قدرته على تسخير الجن لجلب الحبيب.



كشف محضر الضبط الذي حرره قطاع الأمن الاجتماعى بالادارة العامة لحماية الآداب، الذي حصلت " الدستور" على نسخة منه، في القضية رقم 14490 لسنة 2019، أنه فى إطار جهود الإدارة إلى مكافحة الجرائم الاجتماعية المنتشرة على صفحات الانترنت بشكل كبير وأصبحت تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وأثناء متابعة المواقع الالكترونية، تلاحظ لهم وجود حساب باسم" الشيخ خالد الاسوانى" يقوم من خلاله منشأه بالإعلان عن قدرته على فك السحر العلوي والسفلي وجلب الحبيب وتسخير الرجل للمرأة وربط لسان الرجال المتسلط وأعمال المحبة.



وأضاف، محضر الضبط انه وبإجراء التحريات، أكدت قيام المتحري عنه بتلك الأعمال مستغلًا ظروف المواطنين النفسية والاجتماعية ويقوم بالإعلان عن نفسه وعن نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون، والترويج لادارة موقع إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.



وتابع المحضر، انه وعليه قام ضباط إدارة الآداب بتكليف أحد مصادرهم السرية الموثوق فيها والسابق التعامل معها للتواصل مع منشئ الحساب والوقوف على حقيقة نشاطه المؤثم والعمل على وقف نشاطه، وفور بدء المحادثات بدأ منشئ الصفحة في الإعلان عن نفسه وقدرته على تسخير الجان واستخدام السحر السفلي والعلوي وإيهام المصدر السري على مقدرته الخارقة في ربط الاحبه وغيرها من الوعود الكاذبة الغير حقيقية بهدف النصب على المواطنين والحصول منهم على أموال مستغلا ظروفهم الاجتماعية والنفسية.



وأشارت التحريات انه وفور تحديد موعد للقاء عقب المحادثات على حساب المتحري عنه، تم تحديد اللقاء بشارع جامعة الدول العربية، دائرة قسم شرطة الدقي، وقام ضباط الادارة بالانتقال رفقة مصدرهم السري وفقا للميعاد المحدد للقاء، ومن خلال الاتصالات الهاتفية أمكن تحديده ومشاهدته، وشرح وعرض عليه ضابط الادارة والمصدر السري الحالة، فبدأ في عرض خدماته، وانه أحضر معه بعض البخور والأوراق المستخدمة في أعمال اللجان، وطلب منهم مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه قبل الانتقال معهم، ولاقناعهم بدأ في فتح هاتفه المحمول وعرض عليهم بعض أعماله في التنقيب عن الآثار وتسخير الجان في أعمال الدجل والشعوذة الذي يمارسه.



أثناء تأكد ضباط الفرغ، من انهم امام شخص المتحرى عنه وأمام جريمة تتمثل في قيام المتحرى عنه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للإعلان عن جريمة والترويج لها، قاموا بالإفصاح له عن هويتهم وطبيعة مأموريته وبمواجهته تبين انه يدعي " حسن.ا" 42 سنة، ويقيم بأسيوط، بدون عمل، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس بلاستيك بداخله بخور وبعض الاعشاب غير مفهومه أو معلوم نوعها وبعض الأوراق المصورة والمكتوب عليها طلاسم وحروف وكلمات غير مفهومه ودفتر ورقي صغير الحجم وقلم أحمر.



و بمواجهته أقر أنه منشئ الحساب على تطبيق "هوزهير" وانه اعتاد نشر تلك الحسابات وإيهام المواطنين على قدرته على تسخير الجان بهدف الحصول علي أرباح مالية والنصب عليهم، وأنه اعتاد على ذلك وأن تلك هي وسيلة تعايشه الوحيدة، بفحصه تبين أنه متهم وحكم عليه في قضايا ضرب وإتلاف وتبديد، وانه له اسم انتحال بجانب اسمه المثبت بالبطاقة الشخصية.