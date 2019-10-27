اليوم.. حفل فرقة "ماتيوس" فى دار الأوبرا المصرية

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ حفل موسيقى لفرقة "ماتيوس" بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى.



يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية والمعاصرة إلى جانب عدد من أعمال التراث الموسيقى المصرى والعربى منها مقتطفات من "تتويج بوبيه - صلاة الغروب – رثاء الحورية لـ كلاوديو مونتفري، ومختارات من نيسي دومنيوس لـ أنطونيو فيفالدي، وأغنية تقليدية قبرصية، وأسكالية لـ حمزة علاء الدين، وشد الحزام لـ سيد درويش، ولونجا لـ رياض السنباطي، وكركديا لـ محمد أبوذكرة وموشح لما بدا يتثنى".



يذكر أن فرقة ماتيوس الموسيقية تأسست عام 1991 على يد جون كريستوف سبينوزي وتعد إحدى أشهر الفرق الموسيقية لتميز مسيرتها الفنية، حيث يضم ريبرتوارها أعمال تعود إلى القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، كما شاركت في تقديم الكثير من الأوبرات الكلاسيكية العالمية بأعرق المسارح منها أوبرا باريس، مسرح الشانزليزيه، مسرح فيينا.