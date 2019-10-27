4 تريليون جنيه حجم ودائع المصريين والحكومة لدى الجهاز المصرفى

كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، أن إجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية لدى الجهاز المصرفي المصري بلغت 3.999 تريليون جنيه حتى يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.5 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.



وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الأخير في إجمالي الودائع، جاء مدفوعًا بشكل كبير بالقفزة التي سجلتها الودائع غير الحكومية من 3 تريليون جنيه في يوليو 2018 لـ 3.4 تريليون جنيه في يوليو 2019، كما سجلت الوادائع الحكومة ارتفاعًا هي الأخري من 538.4 مليار جنيه إلى 583.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.



وأوضح التقرير أن الودائع بالعملة المحلية استحوذت علي النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بقيمة 3.1 تريليون جنيه خلال 2019، مقابل 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 16%، في حين ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية من 851.1 مليار جنيه لـ 827.3 مليار جنيه بنسبة 2.8%.