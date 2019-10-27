الليلة.. عرض مسرحية "إشاعات إشاعات" مجانا بمركز سعد زغلول الثقافى

يستقبل مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ العرض المسرحي "إشاعات إشاعات" مجانا للجمهور وذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.



"إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات، وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال".



العرض يدور في قالب كوميدي فانتازي حول "توكتوك" اخترق قوانين المرور، ليشل حركة بالطريق ويحدث حالة من الفوضى تخرج عنها إشاعات تنتشر في المحافظات وتتوالي أحداث المسرحية.



العرض تأليف متولي حامد، البطولة للفنانين: سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله.



أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.