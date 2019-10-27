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فن

فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب "السلطان" على "يوتيوب"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان "السلطان"، والتي صورها مؤخرًا داخل أحد قصور المغرب.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

وكان "رمضان" طرح كليب يحمل عنوان "الملك" خلال العام الماضي وحقق نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتخطى الكليب نسبة مشاهدة 110 ملايين مشاهدة، وذلك منذ طرحه في يوم 4 أغسطس من العام الماضي، وأثارت الأغنية جدلًا واسعًا عقب طرحها في هذا التوقيت.
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