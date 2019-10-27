"فودة" يناقش مع السفير الإنجليزى حركة عودة السياحة لشرم الشيخ

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجيفري آدامز سفير بريطانيا بالقاهرة، لبحث التعاون لعودة حركة السياحة الإنجليزية لمدينة شرم الشيخ.



وأعرب آدامز عن سعادته بنجاح الجهود المشتركة لعودة حركة السياحة الإنجليزية إلى مدينه شرم الشيخ، وأشاد بالجهود التي بذلت مؤخرًا لتأمين المدينة والنهوض بها في مختلف المجالات والمستوى الجمالي الكبير الذي وصلت إليه.



كما ناقش السفير البريطاني بالقاهرة مع محافظ جنوب سيناء سبل تفعيل بدء الحركة السياحية مرة أخرى، وتشغيل حركة الطيران والاستعداد لها.



وتقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر للسفير البريطاني بالقاهرة على المجهود الرائع له، والذى كان له بالغ الأثر في نجاح جهود عودة حركة الطيران مرة أخرى.